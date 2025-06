2025 All-Midwestern League Baseball/Softball Published 2:28 pm Tuesday, June 10, 2025

Crater senior Danika Brackett was named Midwestern League softball player of the year in voting by the league's coaches. (Andy Atkinson / for the Rogue Valley Times)

Crater senior Danika Brackett named Midwestern League softball player of the year to highlight local honors

ALL-MIDWESTERN LEAGUE BASEBALL

* Compiled from voting done by MWL coaches

PLAYER OF THE YEAR: Grady Saunders, Jr., Thurston

PITCHER OF THE YEAR: Collin Hernandez, Sr., Thurston

COACH OF THE YEAR: Jay Campbell, Crater

First Team

PITCHER: Collin Hernandez, Sr., Thurston; Mason Snopl, Jr., Crater; Donovan Jackson, Sr., Churchill; Michael Buschelman, Jr., North Eugene

CATCHER: Aiden Hibler, So., North Eugene; Braden Corgain, Sr., Thurston

FIRST BASE: Connor Molony, Sr., Thurston

INFIELD: Grady Saunders, Jr., Thurston; Brock Johnson, Jr., Thurston; Morgan Austin, Jr., Crater; David Macdonald, Sr., Thurston; Braden Nugent, Jr., Eagle Point; Jayden Arbogast, Sr., Churchill; Caleb Cornett, So., Crater

OUTFIELD: Kyle Miller, Sr., Thurston; Duncan Roudabush, So., North Eugene; Jace Litten, Jr., Churchill; Logan Trivette, Jr., Ashland; Kasen Orr, Sr., Crater

UTILITY: Noah Blair, Sr., Thurston

DESIGNATED HITTER: Alex Johnson, Jr., Crater

Second Team

PITCHER: Collin Stockton, Jr., Eagle Point; Aaron Spratt, Sr., North Eugene; Tanner Keith, Sr., Crater

CATCHER: Brady Bousquet, Jr., Churchill; Anthony Albano, Jr., Ashland; Gage Ayers, Jr., Crater

FIRST BASE: Malakai Chandler, Jr., Ashland

INFIELD: Ryan McFall, Fr., Eagle Point; Blake Singleton, So., North Eugene; Cobain Taylor, Jr., Ashland

OUTFIELD: Mason Baer, So., North Eugene; Clay Rhoades, Sr., Springfield

UTILITY: Sean McFall, Jr., Eagle Point

DESIGNATED HITTER: Parker Emmons, Jr., Churchill

Honorable Mention

FIRST BASE: Blake Mikel, Jr., Churchill

INFIELD: Dylan Leas, Sr., Springfield

OUTFIELD: Chase Hartley, Jr., Churchill; Skylar Tribur, So., Eagle Point; Cam Nosack, Jr., Thurston

UTILITY: Zack Harrington, So., Crater

DESIGNATED HITTER: Riley Whitwood, Jr., North Eugene; Brock Lundy, Sr., Thurston

ALL-MIDWESTERN LEAGUE SOFTBALL

* Compiled from voting done by MWL coaches

PLAYER OF THE YEAR: Danika Brackett, Sr., Crater

PITCHER OF THE YEAR: Kasey Ogan, Sr., Thurston

COACH OF THE YEAR: Chris Arnold, Crater

First Team

PITCHER: Kasey Ogan, Sr., Thurston; Ally Nottingham, So., Crater

CATCHER: Daphne Heckel, Jr., Thurston; Sarah Estes, Jr., Eagle Point

FIRST BASE: Kady Ledbetter, Jr., Eagle Point; Kendall Miller, Sr., Thurston

INFIELD: Danika Brackett, Sr.., Crater; Kady Lindstrom, Sr., Eagle Point; Gaby Montes, Sr., Thurston; Camden DeWitt, Fr., North Eugene

OUTFIELD: Syren Ferguson, Jr., Thurston; Ady Thayer, Jr., Crater; Riley Jacoby, So., Eagle Point

UTILITY: Abbey Canfield, Jr., Crater

DESIGNATED HITTER: Sienna Brown, Jr., Churchill

Second Team

PITCHER: Brylee Leonardo, Jr., Eagle Point; Gracie Hibler, So., North Eugene

CATCHER: Khloe Cochran, So., Crater; Abbey Wiscovich, Jr., Churchill

FIRST BASE: Amanda Hammer, Jr., Crater; Ivy Clason, Sr., Ashland

INFIELD: Taylor Ryan, Sr., Crater; Madi Dean, Jr., Eagle Point; Raygan Litle, So., Thurston; Amara Lowe, Jr., Ashland

OUTFIELD: Meah Montgomery, Sr., Ashland; Kassidy Anderson, So., Thurston; Cameron Pierce, Sr., North Eugene

UTILITY: Kaylani Washburn, Fr., North Eugene

DESIGNATED HITTER: Allison Martin, So., Eagle Point

Honorable Mention

FIRST BASE: Lexie Hoberg, So., Churchill; Anabel Acosta, Fr., North Eugene

INFIELD: Ella Anderson, Fr., North Eugene; Gracey Thomas, So., Crater; Chloe Sankey, Sr., Springfield; Rosie Montes, So., Thurston

OUTFIELD: Espn Ostroskie, Jr., Crater

UTILITY: Jenna Stone, Fr., Churchill; Emma Patrick-Busby, Jr., Springfield

Golden Glove

Logan Floyd, Jr., Crater; Kendall Miller, Sr., Thurston; Syren Ferguson, Jr., Thurston; Alice Carnahan, Jr., Ashland; Camden DeWitt, Fr., North Eugene; Kady Ledbetter, Jr., Eagle Point; Kady Lindstrom, Sr., Eagle Point; Madi Dean, Jr., Eagle Point