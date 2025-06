2025 All-Skyline Conference Baseball/Softball Published 4:14 pm Tuesday, June 10, 2025

Phoenix finished third in the Skyline Conference softball standings, just one game outside a 4A playoff berth and two games shy of first place. (Photo courtesy Phoenix-Talent School District)

Phoenix lands six first-teamers on all-Skyline softball list to lead all conference schools

ALL-SKYLINE CONFERENCE BASEBALL

* Compiled from voting done by Skyline Conference coaches

PLAYER OF THE YEAR: Mark Carpenter, Sr., Henley

PITCHER OF THE YEAR: Mark Carpenter, Sr., Henley

COACH OF THE YEAR: Sean Teaters, Henley

First Team

PITCHER: Mark Carpenter, Sr., Henley; Jack Matthew, Sr., Hidden Valley; Corbin Hamilton, So., Henley

CATCHER: Jacoby Tacchini, Fr., Henley

FIRST BASE: Mauricio Mendez, Jr., Hidden Valley

INFIELD: Mark Carpenter, Sr., Henley; Wylei Mendes, Sr., Hidden Valley; Conner Shively, Jr., Henley; Alijah Zauher, Sr., Hidden Valley

OUTFIELD: Caden Kuhnert, Sr., Hidden Valley; Jack Matthew, Sr., Hidden Valley; Ryan Douglas, Jr., Henley; Devyn Lobdell, Sr., Mazama

UTILITY: Beau Pyle, Sr., Henley

Second Team

PITCHER: P.J. Safford, Jr., Klamath Union

CATCHER: Deshawn Carter, Sr., Mazama

FIRST BASE: Corbin Hamilton, So., Henley; Kaden Sousa, Sr., Phoenix

INFIELD: Tildon Coffman, Jr., Klamath Union; Chris Phillips, Jr., Phoenix; Hunter Gillette, Sr., Hidden Valley; Sam Shilts, So., Phoenix

OUTFIELD: Lucca Petrone, Sr., Phoenix

UTILITY: P.J. Safford, Jr., Klamath Union; Luke Jennings, Jr., Phoenix

Honorable Mention

PITCHER: Jayden Justice, Jr., Mazama; Sam Shilts, So., Phoenix; Alijah Zauher, Sr., Hidden Valley; Silas Kapitan, So., Mazama; Kellan Lee, Fr., Mazama; Reese Johnson, So., Klamath Union

CATCHER: Connor Cunningham, Fr., Phoenix; Logan Law, So., HIdden Valley

INFIELD: Caden Cunningham, Jr., Phoenix

OUTFIELD: Cadon Darcy, Jr., Phoenix; Carson Siems, So., Henley; Ryan Glidden, Sr., Klamath Union

UTILITY: Max Rodgers, So., Mazama; Max Price, So., Henley

ALL-SKYLINE CONFERENCE SOFTBALL

* Compiled from voting done by Skyline Conference coaches

CO-PLAYERS OF THE YEAR: Anna Harper, Sr., Henley, and Maggie Pizano, Sr., Mazama

PITCHER OF THE YEAR: Scarlett Gordon, Sr., Hidden Valley

COACH OF THE YEAR: Trisha Wall, Hidden Valley

First Team

PITCHER: Scarlett Gordon, Sr., Hidden Valley; Rylei Rivero, Fr., Phoenix; Rylee Hollingsworth, Fr., Henley

CATCHER: Bailey Sandquist, Sr., Hidden Valley; Carsyn Sousa, So., Phoenix

INFIELD: Maggie Pizano, Sr., Mazama; Aubree Schmidt, Sr., Hidden Valley; Destiny Christlieb, Jr., Phoenix; Sam Lesher, Jr., Hidden Valley; Jillian Vickery, Jr., Henley

OUTFIELD: Carsyn Gallegos, Sr., Phoenix; Emma Mendes, Sr., Hidden Valley; Layliana Segura, Jr., Henley; Jersey Stevenson, Sr., Phoenix; Haydyn Higgins, Jr., Henley

FIRST BASE: Anna Harper, Sr., Henley

UTILITY: Keelie Woodside, Jr., Phoenix

Second Team

PITCHER: Gracie White, Jr., Henley

CATCHER: Armeda Kirkpatrick, Jr., Mazama

INFIELD: Anyssa Jimenez, Jr., Klamath Union; Natalie Hudson, Sr., Henley; Emily Hill, Sr., Hidden Valley; Alex Pinacho, So., Klamath Union

OUTFIELD: Lily Kennel, Jr., Mazama

FIRST BASE: Brooklyn Nickerson, Sr., Mazama; Mady Knable, So., Hidden Valley

UTILITY: London O’Brien, Sr., Mazama

Honorable Mention

PITCHER: Ella Hammond, Fr., Klamath Union

CATCHER: Belle Birch, Jr., Henley

INFIELD: Shealeigh Butcher, Jr., Mazama; Samantha Moore, Sr., Henley; Reagan Holbrook, Fr., Mazama; Isla Ulrich, So., Phoenix

OUTFIELD: Addy Lesher, So., Hidden Valley; Alivia Kruse, Sr., Phoenix; Cozette Venegas, Fr., Henley; Natalie Fay, Sr., Hidden Valley

UTILITY: Seven Harris, Fr., Klamath Union