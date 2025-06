2025 All-Southwest Conference Baseball/Softball Published 1:14 pm Tuesday, June 10, 2025

1/2 Swipe or click to see more North Medford junior Natalie Tlascala was named Southwest Conference softball player of the year in voting by the conference's coaches. (Kris Henry / Rogue Valley Times) 2/2 Swipe or click to see more South Medford senior Jordan Knutson was named Southwest Conference softball pitcher of the year in voting by the conference's coaches. (Andy Atkinson / for the Rogue Valley Times)

North Medford’s Natalie Tlascala, South Medford’s Jordan Knutson earn top SWC softball honors

ALL-SOUTHWEST CONFERENCE BASEBALL

* Compiled from voting done by SWC coaches

PLAYER OF THE YEAR: Jake Johnson, Sr., Roseburg

PITCHER OF THE YEAR: Cam Thomas, So., Sheldon

COACH OF THE YEAR: Troy Thompson, Roseburg

First Team

PITCHER: Cam Thomas, So., Sheldon; Macen Baker, Sr., North Medford; Tristan Mallari, Sr., South Medford; Mason Christian, So., Willamette

CATCHER: Brady Patterson, So., North Medford; Nathan Bassett, Jr., Grants Pass

FIRST BASE: Evan Rhoden, Sr., South Medford

INFIELD: Jake Johnson, Sr., Roseburg; Paxton Burke, Jr., Roseburg; Jace McGowan, Sr., Grants Pass; Cal Robbins, So., Roseburg; Keegan Painter, Jr., South Medford

OUTFIELD: Easton Curtis, Sr., North Medford; Colton Miller, Sr., North Medford; Owen Leavens, Sr., South Medford; Gino Humphrey, So., South Eugene

UTILITY: Evan Valenzuela, Jr., Grants Pass

DESIGNATED HITTER: Luke Robbins, Sr., Roseburg

Second Team

PITCHER: Dominic Daffron, Sr., North Medford; Jake Lewis, Jr., South Medford; Bayden Morris, Sr., Grants Pass

CATCHER: Easton Douglas, Jr., South Medford; Andrew Evans, Sr., Willamette

FIRST BASE: Danner Wertz, Fr., Roseburg

INFIELD: Jose Leon, Jr., Sheldon; Grady McQuillan, Sr., South Medford; Kaden Austin, Sr., Roseburg; Jackson Doughty, Jr., Willamette

OUTFIELD: Tyson Rather, Sr., Willamette; Dane St. Clair, Sr., Roseburg; Jaxson Detzler, Jr., Sheldon; Treyton Powers, So., Grants Pass

UTILITY: Brodie Butler, Jr., Willamette

Honorable Mention

PITCHER: Berkeley Grandberry, Jr., Willamette; Eli Wallace, Jr., Sheldon; Keaton Welch, Fr., Sheldon

CATCHER: Asher Olson, Sr., Sheldon

FIRST BASE: Braeden Reese, Sr., Grants Pass; Parker Edwards, So., Sheldon

INFIELD: Wyatt Michaels, Sr., Sheldon; Liam Donlon, So., South Eugene; Cam Holland, So., Grants Pass; Landon Cook, Fr., Willamette

OUTFIELD: Chase Colling, Fr., Sheldon; Brendan Van Ryzin, Sr., South Eugene; Remi Ballenger, So., Willamette

UTILITY: Evan Colling, Sr., Sheldon; Gavin Bush, Sr., South Eugene

ALL-SOUTHWEST CONFERENCE SOFTBALL

* Compiled from voting done by SWC coaches

PLAYER OF THE YEAR: Natalie Tlascala, Jr., North Medford

PITCHER OF THE YEAR: Jordan Knutson, Sr., South Medford

COACH OF THE YEAR: Chris Campbell, North Medford

First Team

PITCHER: Jordan Knutson, Sr., South Medford; Julia Edwards, So., North Medford

CATCHER: Terra Singleton, Jr., Roseburg; Sadie Hall, Sr., North Medford

INFIELD: Natalie Tlascala, Jr., North Medford; Presley Debaldo, Jr., Sheldon; Mady Montejano, Jr., Grants Pass; Macy Rush, Fr., Willamette; Ciera Singleton, Jr., Roseburg

OUTFIELD: Maili Hamlin, Jr., North Medford; Brynn Zeigler, Sr., South Eugene; Masyn Tabor, Sr., Roseburg; Danika Opp, Jr., Roseburg; Dannika Ostvik, Jr., South Medford

UTILITY: Savannah McKibben, So., Sheldon

Second Team

PITCHER: Soray Dorsey, Jr., Sheldon; Jadynn Ireland, Sr., Willamette

CATCHER: Catia Ransford, Sr., South Eugene; Kara Pierson, Sr., Sheldon

INFIELD: Aubree Joe, Jr., South Medford; Becca Tuivanu, Jr., North Medford; Hanna Turpin, Sr., South Medford; McKinley Mecum, Fr., Grants Pass; Jazmin Gallegos, Sr., Sheldon; Ella Martinez-Bryson, Sr., Roseburg

OUTFIELD: Maleyah Thoele, Jr., North Medford; Sophie Robbins, Fr., Willamette; Aspen Womack, Sr., Sheldon; Cadence Ellenwood, So., Roseburg

UTILITY: Brooklyn Kuykendall, So., Grants Pass

Honorable Mention

PITCHER: Malia Baker, Sr., North Medford; Cambria Bachmeier, Sr., Roseburg

CATCHER: Adelle Gunter, Fr., South Medford; Cadence Morales, So., Grants Pass

INFIELD: Caileigh Raines, Sr., North Medford; Braelyn Stone, Jr., Sheldon; Cabbi Eads, Sr., Willamette; Joelle Mattox, Sr., Roseburg; Sydney Butterfield, Sr., South Medford

OUTFIELD: Jaycee Russell-Tyler, Jr., North Medford; Haley Jantzer, So., Grants Pass; Jayden Cote, Sr., South Medford

UTILITY: Ashlynn Cooper, Jr., South Medford